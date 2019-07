Een auto aan de Cor Witschgestraat in Haarlem is in de nacht van dinsdag op woensdag in de brand gevlogen. De politie vermoedt brandstichting.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De politie kreeg de melding van de brand iets na 2.00 uur in de nacht binnen. De voorzijde van het voertuig heeft een tijd in brand gestaan.

Volgens het Haarlems Dagblad (HD) zou er een brandbare vloeistof door het raam gegooid zijn, maar dit kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. Het is niet bekend of de auto volledig afgebrand is.

De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.