De politie heeft vrijdagochtend een 20-jarige man uit Lelystad aangehouden die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangerand op station Haarlem.

De vrouw liep rond 6.20 uur op de trap naar perron 1 toen zij door een man werd betast. Ze schrok en duwde de man van zich af, waarna ze probeerde weg te rennen en viel. Twee omstanders renden achter de verdachte aan, nadat de vrouw om hulp had geschreeuwd. De verdachte wist te ontkomen.

De politie kon de man uiteindelijk opsporen op basis van zijn signalement. Kort voor de melding was door iemand anders op het Staten Bolwerk een man gezien die zich vreemd gedroeg. De politie onderzoekt nog of het om dezelfde persoon gaat.

De politie wil in contact komen met mensen die iets van de aanranding op het station hebben gezien. Ook mensen die in de nacht van donderdag op vrijdag bij het Staten Bolwerk of het NS-station een soortgelijke situatie hebben meegemaakt kunnen zich melden. De politie is in het bijzonder op zoek naar de twee omstanders die achter de man aan renden.