Een bestuurder van een auto is in de nacht van dinsdag op woensdag geraakt bij een botsing met een lantaarnpaal op de kruising van de Westelijke Randweg en de Wagenweg in Haarlem.

Volgens een getuige was de automobilist dusdanig gewond dat ze mee is genomen naar het ziekenhuis. De schade aan de auto is groot. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

Het is vooralsnog onbekend hoe de chauffeur tegen de lantaarnpaal heeft kunnen rijden. Een bergingsdienst heeft het voertuig meegenomen.