De Haarlemse Nieuwe Groenmarkt is sinds maandagochtend autoluw. De Nieuwe Groenmarkt is nu alleen tussen 06.00 en 11.00 's ochtends toegankelijk voor laden en lossen. Na 11.00 uur kan dat alleen nog maar met een pasje, parkeren is verboden.

De bewoners met een parkeervergunning moeten voortaan uitwijken naar onder meer garages in de buurt. Wie toch zijn auto probeert te parkeren, krijgt tot 1 augustus een waarschuwing van de handhavers. Daarna zullen er boetes uitgeschreven worden.

De definitieve herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt laat nog even op zich wachten. Daar neemt de raad later een besluit over.

De gemeente Haarlem probeert de binnenstad steeds autoluwer te maken.