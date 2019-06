Kunsthistoricus Paul Faber stelt vanaf zaterdag een deel van zijn beeldencollectie van zeemeerminnen tentoon in het Kleinste Museum van Haarlem aan de Gedempte Oudegracht.

Tien keer per jaar mag een bekende Haarlemmer, of een oud-Haarlemmer in het geval van Faber, zijn persoonlijke collectie tentoonstellen in het Kleinste Museum van Haarlem.

Bij Faber thuis staat het vol met zeemeerminnen, tot aan de wc toe, zo zegt hij. In 1980 begon zijn fascinatie, toen hij een tentoonstelling over Afrikaanse zeemeerminnen opende in het Tropenmuseum.

De tentoonstelling Zeemeerminnen is van 29 juni tot en met 2 september gratis te zien in het Kleinste Museum van Haarlem.