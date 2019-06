De noodzaak en het draagvlak om het oostelijk deel van Spaarndam bij Haarlem te voegen ontbreekt, concludeert de provincie Noord-Holland na onderzoek. Dit advies gaat naar minister Kajsa Ollongren (BZK), die beslist over herindelingen.

Het dorp Spaarndam is nu verdeeld over twee gemeenten en wordt een dubbeldorp genoemd. De gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waar Spaarndam-Oost bij hoorde, ging op 1 januari op in Haarlemmermeer. Toen gaf minister Ollongren de provincie Noord-Holland de opdracht om een grenscorrectie te verkennen.

Een deel van de Spaarndammers had jaren voor de fusie al de wens om het oosten van Spaarndam en Oud-Spaarndam samen te voegen met West. In West wonen rond de 600 inwoners, in Oost rond de 2.500.

Spaarndam-West hoort bij de gemeente Haarlem en de Dorpsraad Spaarndam maakte zich hard voor een overstap van Oost naar Haarlem. Haarlem was hierin wel geïnteresseerd, áls dat verzoek maar door Spaarndammers zelf zou worden gedaan.

Provincie: 'Geen noodzaak voor overstap'

De provincie concludeert nu dat er geen noodzaak is om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie voor te bereiden, concluderen de gedeputeerde staten.

Het standpunt van de dorpsraad wordt volgens de provincie niet door alle inwoners van Spaarndam gedeeld. Niet iedereen wil met Spaarndam-Oost naar Haarlem.

Het provinciebestuur heeft gesproken met de dorpsraad, de initiatiegroep Spaarndamis1, en de twee gemeenten.

De gemeente Haarlemmermeer wil bovendien niet meewerken aan een draagvlakonderzoek voor een grenscorrectie. De provincie ziet het niet als haar taak om zélf de inwoners te gaan raadplegen. En een geforceerde herindeling is niet aan de orde, meent de provincie, omdat er geen bestuursproblemen zijn.