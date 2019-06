Het Kennemer Sportcenter krijgt na de zomer een nieuw systeem voor het luchtklimaat. Uit onderzoek is gebleken dat de situatie ongezond is voor gebruikers.

Uit het onderzoek blijkt dat de ventilatie-installatie gebrekkig is. Omdat de installatie verouderd is en volgens verouderde standaarden is ontworpen, wordt er niet (meer) goed geventileerd.

Een gevolg is een slechte thermisch- en binnen luchtkwaliteit in het gehele gebouw. Dit komt met name tot uiting in de turnhal en doucheruimten.

Volgens gebruikers als turnverenigingen BATO, HLC en het CIOS hangt er in het Kennemer Sportcenter een bedompte lucht en zitten er schimmels in de douches.

'Niet onveilig voor gebruikers'

De werkzaamheden zijn gepland voor de Kerstvakantie 2019. De sporthal hoeft niet te worden gesloten.

"Het is niet onveilig voor de gebruikers, maar de lucht is wel onacceptabel. Er zijn provisorische maatregelen genomen. We hebben met de gebruikers een plan van aanpak opgesteld om de tijd door te komen - tot de luchtkwaliteit weer beter is", zegt de woordvoerder van wethouder Merijn Snoek. De gebruikers worden betrokken bij het bouwteam.

Voorbereidende werkzaamheden in gang

Het College van B en W van Haarlem heeft dinsdag besloten dat het volledige systeem moet worden vervangen. Voorbereidende werkzaamheden zijn al in gang gezet.

Omdat de situatie nijpend is, er een levertijd van vier maanden zit op luchtbehandelingskasten en het duurt ook zes tot acht weken voor er een aannemer aan de slag kan.