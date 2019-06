Een fietser is maandagavond op het Nassauplein in Haarlem aangereden door een bedrijfsbusje van KPN. Volgens een omstander is het slachtoffer gewond geraakt.

Het is niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Ambulancepersoneel zou het slachtoffer naar het ziekenhuis hebben gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig te verwondingen zijn.

KPN had aan het begin van de avond te kampen met een landelijke storing. Daarbij was lange tijd het noodnummer 112 niet te bereiken. Inmiddels is de storing verholpen.