Connexxion wil de dubbeldekkers in het weekend of in de avonduren niet van de weg halen in Haarlem. De vervoersmaatschappij slaat daarmee de uitkomsten van een onderzoek van Vervoerregio Amsterdam in de wind.

In de bussen zitten in de avonduren en op zaterdag en zondag veel te weinig reizigers in de dubbeldekkers om deze te laten rijden. Vervang ze dan door gewone bussen, luidt het advies.

Connexxion stelt in reactie daarop voor de hoge bussen minder vaak te laten rijden op de rustige momenten. Geprobeerd wordt om dat al per 25 augustus in te laten gaan. De busmaatschappij denkt aan 6 bussen in plaats van acht bussen in daluren overdag. Op zondag rijden er dan niet vier maar twee dubbeldekkers door de stad.

Waar omwonenden toejuichen dat er minder dubbeldekkers komen, is de Reizigers Advies Raad het niet eens om frequentie aan te passen. Met minder dan vier bussen per uur is er volgens de Raad geen sprake meer van een R-net. "Het gaat de reiziger om de frequentie van de bussen", aldus de Reizigersraad.