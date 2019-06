De politie zoekt getuigen van een ramkraak op een juwelier die maandagochtend aan de Generaal Cronjéstraat in Haarlem plaatsvond. De politie is ook nog op zoek naar de daders.

Dit meldt de politie Haarlem via Facebook. De melding van de ramkraak kwam rond 6.00 uur binnen. Het rolluik van de juwelier is bij de ramkraak kapot gereden. Het voertuig, een grijze Audi of BMW, is na de ramkraak weg gereden.

De politie kreeg later een melding binnen van een aanrijding op de Oudeweg. Ook hierbij was een grijze Audi of BMW betrokken. Deze is gevlucht richting de A200.

Mensen die dit voertuig mogelijk hebben gezien of getuige zijn van de ramkraak, worden verzocht contact op te nemen met de politie.