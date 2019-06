Haarlem doet niet mee aan de proef om coffeeshops legaal geteelde wiet te voorzien, bleek donderdagavond in de Commissie bestuur.

Dit besluit is opvallend, aangezien de gemeente altijd voorop loopt in de strijd tegen de illegale aanlevering van de softdrugs aan de achterkant van de coffeeshops.

De Haarlemse gemeenteraad heeft altijd aangedrongen op een dergelijke experiment, in goed overleg met de zestien coffeeshops in de stad. Ze hebben al gezamenlijk een keurmerk ontwikkeld om bijvoorbeeld de overlast in de omgeving te voorkomen.

Maar juist de coffeeshophouders zien niet veel heil in het experiment dat het rijk nu heeft opgesteld, waarvoor zo'n twintig steden zich hebben aangemeld. Na een selectie vindt de proef plaats in maximaal tien steden. En in die steden mag dan naast de staatswiet geen andere drugs in de shops worden verkocht.

Haarlemse politiek is teleurgesteld in het besluit

De Haarlemse politiek vindt het jammer dat de coffeeshops in de stad de proef niet zien zitten. D66 spreekt stellig van een "gemiste kans".

Maar doorslaggevend is de angst dat de gebruikers andere soft- en harddrugs dan elders gaan zoeken, waar geen controle is op kwaliteit of leeftijd. "En dat vinden we niet wenselijk", zei burgemeester Jos Wienen gisteravond tijdens een discussie in de commissie Bestuur.

Woordvoerder Wilco Sijm van de zestien Haarlemse coffeeshops denkt dat de proef nu ook geen goed effect zal hebben. Hij had liever simpeler gezien. "Als wij legale wiet naast het illegale product kunnen verkopen voor 6,50 per gram, dan wil niemand die illegale wiet van 12 euro per gram. En dan wordt dat dus vanzelf uit de markt gedrukt."