Het Schoter in Haarlem heeft bij de politie aangifte van smaad en laster gedaan vanwege 'memes', internetgrapjes met afbeeldingen van leraren. Deze plaatjes op Instagram zijn volgens de middelbare school niet leuk meer, maar "beledigend en kwetsend."

Dat heeft de school geschreven aan de ouders van de leerlingen. "Meestal is het onschuldig, maar soms gaat het over medewerkers van de school met grensoverschrijdende teksten en gemanipuleerde foto's", schrijven de directeuren van de school.

De makers van de memes lijken daarbij foto's van leraren van hun Facebook-account af te halen en deze te bewerken. Het Schoter wijst erop dat het verboden is foto's van personen te verspreiden zonder toestemming.

Er wordt in de brief niet specifiek gemeld tegen wie aangifte is gedaan. Wel dat steeds meer leerlingen de 'Schotermemes' liken en anoniem posten.

School vraagt ouders om met de leerlingen te spreken



De school gaat het gebruik van verkeerde memes bespreken in de lessen en vraagt ook de ouders dit fenomeen te bespreken. "De meeste leerlingen zullen zich niet bewust zijn van de schadelijke effecten van deze berichten en het is zeker goed mogelijk dat uw zoon of dochter geen weet heeft van dit alles. Toch vinden we het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er speelt en we willen heel graag dat dit stopt."