Bewoners van een flatgebouw in Haarlem-Oost zijn erg bezorgd om scheuren en lekkage in hun woningen. Zij vrezen voor betonrot die schade heeft berokkend na werkzaamheden op het dak afgelopen week.

John LaFleur van de bewonerscommissie van de flats aan het Teylerplein laat aan NH Nieuws zien dat er scheuren in de muren zitten, stukken muur van de rest zijn losgetrild en dat kozijnen op spanning staan. Hij denkt dat er veel te veel spanning op de ramen staat. "We zijn bang dat het raam er eerdaags uit klapt."

De flat is volgens bewoners al langer 'instabiel'. Zij hebben bij woningbouwvereniging Ymere aan de bel getrokken over de slechte staat van de constructie. Zeker omdat met het warme weer eerst scheuren zijn ontstaan die met de regen weer zijn dichtgetrokken.

Ook zijn er onlangs werkzaamheden op het dak geweest. De bewoners denken dat er betonrot is en dat de muren zijn gaan werken onder de zware druk van de werkzaamheden. Dat ging er niet zachtzinnig aan toe: "We zaten hier te stuiteren in de woonkamer."

Trillingen veroorzaken scheuren

LaFleur vindt het geen probleem dat er onderhoud wordt gepleegd. "Moet gebeuren, daar gaat het niet om. Maar door al die trillingen zijn vermoedelijk al die scheuren ontstaan."

Er is onderzoek gedaan in de flats naar betonrot, maar daar hebben de bewoners nog niets over gehoord van Ymere.