De 46-jarige verdachte van het steekincident in een daklozenopvang aan de Haarlemse Wilhelminastraat heeft zich donderdag gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Bij het steekincident raakte zaterdagmiddag omstreeks 13.15 uur een 44-jarige man uit Haarlem gewond. Hij is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. De politie kan niets kwijt over zijn huidige toestand.

De identiteit van de verdachte was al bekend bij de politie, maar hij was tot donderdag nog niet aangetroffen.

De politie kan niets kwijt over de personalia van de verdachte of de aanleiding voor het steekincident. Ook is nog onbekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Het onderzoek is volgens de woordvoerder "in volle gang".