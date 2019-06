De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag naar eigen zeggen "opvallend weinig" meldingen gekregen van stormschade en -overlast in Haarlem. In de gemeente kwamen in totaal zes dergelijke meldingen binnen, tegenover 150 in de gehele regio Kennemerland.

Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland donderdag tegen NU.nl.

De incidenten in Haarlem betroffen overstroomde putdeksels als gevolg van de regenval en gaten in het wegdek. In de regio van Haarlem rukte de brandweer daarnaast uit voor een dak van een tankstation die er als gevolg van de wind was afgewaaid.

Er vielen geen stormgerelateerde gewonden in Haarlem.



De brandweer is in de gehele regio Kennemerland de hele ochtend nog bezig geweest met zogenoemde restschade, maar de rust is naar eigen zeggen "weer teruggekeerd".