De politie heeft nog geen verdachte aangehouden voor het steekincident zaterdagmiddag bij de Wilheminastraat in Haarlem. Bij dat incident raakte een 44-jarige man uit Haarlem gewond, zegt een politiewoordvoerder maandag desgevraagd tegen NU.nl.

De identiteit van de verdachte is wel bekend bij de politie. Het is een man en hij wordt gezocht. Meer details over hem zijn niet bekendgemaakt.

De politie kreeg zaterdag omstreeks 13.15 uur melding van het steekincident. Toegesnelde agenten troffen de gewonde man aan. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is het onderzoek "in volle gang". Daarom kan de woordvoerder niet meer details geven over deze zaak. De toedracht van het incident is dan ook vooralsnog onduidelijk. Ook is nog onbekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.