Een petitie tegen de bomenkap in stadspark De Haarlemmerhout is sinds zondagavond al ruim zestienduizend keer ondertekend. De gemeenteraad discussieert woensdagavond over het plan om de huidige parkeerplek in het monumentale paviljoen Dreefzicht te verplaatsen ten koste van 1.000 vierkante meter bosrand.

Het plan voor bomenkap dat nu op tafel ligt is een voorlopig ontwerp. De adviescommissie voor de Haarlemmerhout, waar verschillende organisaties in zijn vertegenwoordigd, is tot nu toe positief gestemd. Ook omdat er weer bomen elders voor in de plaats komen.

Van de 69 bomen die moeten wijken, is slechts voor 38 een kapvergunning nodig. De andere exemplaren hebben namelijk een doorsnede van minder dan twintig centimeter en worden daarom in het voorlopige plan van de gemeente Haarlem niet meegeteld.

Volgens boomexpert Mark Helsloot zijn alle bomen - jong, oud, dik, dun - echter even belangrijk voor het bos. "Je ziet geen hoge beuken pal aan de rand staan, want die hoge bomen hebben ook weer beschutting nodig."

Welna Buwalda van de Bomenwachters, een stichting voor het behoud van bomen, is initiatiefnemer van de petitie. "Het bos is beschermd. De wethouder heeft een wettelijke opdracht om het bos te behouden."

De gemeenteraad komt woensdagavond samen om het plan te bespreken.