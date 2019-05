De PvdA is bij de Europese Parlementsverkiezingen als grootste partij geëindigd in Haarlem. De partij, waar Frans Timmermans lijsttrekker van is, behaalde 23,3 procent van de stemmen.

GroenLinks eindigde als tweede partij en kreeg 16,5 procent van de Haarlemse stemmen, een groei van 6,5 procentpunt ten opzichte van de verkiezingen in 2015. De VVD behaalde 13,0 procent van de stemmen.

Grote verliezer was D66. De partij, die in 2015 nog de grootste was, kreeg slechts 10,0 procent van de stemmen. Een verlies van 12,5 procentpunten ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen.

Op nationaal niveau was de PvdA ook de grootste partij. De partij behaalde 18,9 procent van de stemmen, gevolgd door de VVD en het CDA, met respectievelijk 14,6 en 12,1 procent van de stemmen.