De restauratie van de Koepelkathedraal in Haarlem is maandag beloond met de Europa Nostra Award. Deze prijs is ingesteld door de Europese Unie en geldt voor het behoud van cultureel erfgoed in Europa.

Vooral de werkwijze van het restauratieteam in Haarlem wordt in het juryrapport geprezen. Ook wordt waardering uitgesproken voor het toevoegen van nieuwe kunstuitingen aan Koepel Kathedraal.

De EU heeft de Europa Nostra Awards in 1978 ingesteld. Het beoordeelt grotere restauratieproject op 'outstanding heritage conservation'.

In Nederland werd eerder de restauratie van onder meer het Dudok-raadhuis in Hilversum beloond. Ook vijf historische kerken in Utrecht, waaronder de Dom, en De Hallen in Amsterdam-West vielen eerder in de prijzen.

Internationaal kreeg de Thermen van Diocletianus in Rome de prijs, evenals de Botanische tuinen van Auteuil in Parijs en de kathedraal en het bisschoppelijk museum in het Portugese Santarem.

Koepelkathedraal werd tussen 1895 en 1930 gebouwd

De Koepelkathedraal in Haarlem werd gebouwd tussen 1895 en 1930. De restauratie begon in 2001 onder leiding van Van Hoogevest Architecten en werd gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem.

De Koepelkathedraal staat in de top vijf van blangrijkste kerken gebouwd tussen 1850 en 1950, samen met de Sagrada Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de Basiliek van Koekelberg.

De kathedraal is ontworpen door Joseph Cuypers en is bijna zo groot als de Notre Dame in Parijs.