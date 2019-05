Op 21 mei 1944 liep in Sneek een voetbalwedstrijd tussen voetballers uit het westen en noorden van het land uit op een drama. Duitse soldaten zagen hun kans schoon om een razzia te houden en voerden 21 mensen af. Dinsdagavond zullen Haarlemse amateurvoetballers, exact 75 jaar na dato, opnieuw naar Sneek afreizen om die gebeurtenis te herdenken met een wedstrijd.

De Friese journalist Peter van der Meeren is de organisator achter de herdenkingswedstrijd. Hij schreef een boek over de razziawedstrijd, getiteld 21 Man, en zal dat morgenavond op het terrein van voetbalclub LSC 1890 in Sneek, presenteren. Daar spelen de Haarlemse voetballers een wedstrijd tegen een team van voetballers uit de regio van Sneek.

Aan de wedstrijd in 1944 deden een aantal bekende voetballers mee. In team West draaide het allemaal om de beroemde Haarlemse voeballer Kick Smit. Op doel stond Piet Kraak, oud-keeper van Stormvogels uit IJmuiden. In het elftal van de noorderlingen was Abe Lenstra de grote man.

Het oorspronkelijke team bestond uit voetballers uit Noord- en Zuid-Holland. Dinsdag zullen er vooral voetballers uit de regio Haarlem op het veld verschijnen. Een deel komt van FC Haarlem-Kennemerland, ontstaan na het faillisement van profclub HFC Haarlem.

De oude zittribune daar is naar Kick Smit vernoemd. Opnieuw zal er, ter ere van Piet Kraak, een keeper van Stormvogels tussen de palen staan. Joop Böckling en Piet Keur, beiden oud-voetballers van HFC Haarlem, zijn de coaches. Bij het Sneker Elftal is dat Foppe de Haan.