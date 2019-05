Een zestienjarige jongen is vrijdagavond aangehouden wegens verdenking van betrokkenheid bij een straatroof aan de Jac. van Looystraat in Haarlem. Hierbij raakte een man gewond.

De straatroof vond plaats rond 22.50 uur, meldt de politie. De man zou uit het niets belaagd zijn. De verdachte sloeg de man, het slachtoffer sloeg terug. Hierna vluchtte de verdachte.

De verdachte liet persoonlijke eigendommen achter, waardoor de politie zijn identiteit kon achterhalen.

De verdachte werd in zijn woning aangehouden. De politie werd bij de aanhouding belemmerd door een dertienjarig meisje dat ook in de woning aanwezig was. Zij spuugde agenten onder andere in het gezicht. Daarom is zij ook meegenomen naar het bureau.