Een Haarlemmer is in de nacht van woensdag op donderdag in het Staten Bolwerk bedreigd met een wapen en beroofd door twee jonge mannen. De recherche zoekt getuigen van het incident.

De Haarlemmer, de politie heeft niet bekend gemaakt of het om een man of een vrouw gaat, is beroofd van een geldbedrag.

Het slachtoffer werd rond 23.15 uur aangesproken door twee mannen. De Haarlemmer moest onder bedreiging naar zijn of haar huis toelopen om geld op te halen en af te staan. Het is niet bekend om wat voor wapen het gaat.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Staten Bolwerk of de Kleverparkweg, Schotersingel of Kinderhuisvest.