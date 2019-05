Een deel van de Soutmanstraat in Haarlem verandert dit jaar vanaf 22 juni tot en met 20 juli in een zogenaamde 'Leefstraat'. Dit betekent dat de straat voor een deel wordt afgesloten voor verkeer zodat buurtbewoners kunnen samenkomen voor verschillende activiteiten en kinderen veilig kunnen buiten spelen.

Dit meldt de gemeente woensdag. In Haarlem Noord is er al acht keer eerder een Leefstraat georganiseerd. De eerste vond plaats in 2015 in de Tweede Hogerwoerddwarsstraat.

Een inwoner van Haarlem had gelezen over het succesvolle leefstraten-experiment in Gent en realiseerde vervolgens - met een aantal buren - dat er in Haarlem ook een Leefstraat werd georganiseerd.