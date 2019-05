Een appartementencomplex aan de Martin Luther Kinglaan in Haarlem is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een sterke gaslucht. Een aantal kinderen was daarvan geschrokken en kreeg van agenten een troostbeer.

Volgens het Haarlems Dagblad werden zo'n dertig bewoners geëvacueerd. Zij werden opgevangen bij een zorginstelling in de buurt.

De brandweer haalde volgens de krant een aantal gasflessen uit een pand. Een van die flessen zou open hebben gestaan, waardoor veel gas vrijkwam.

De flat is vervolgens door de brandweer geventileerd, waarna de bewoners ongeveer een uur later weer terug hun woning in konden.