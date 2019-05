Burgemeester Jos Wienen wil onderzoeken of de gemeente een strenger lachgasgebeleid kan opstellen of de drugs helemaal kan verbieden.

De burgemeester liep op 5 mei een rondje door de stad en schrok naar eigen zeggen van de "massaliteit" waarmee de drugs werd gebruikt.

"Los van de schadelijke effecten voor de gezondheid is er ook de belasting die het op het milieu legt", meldt Wienen. "We hebben het bevrijdingsfestival zelf lachgasvrij weten te houden en het duurt nog wel even voordat het grote volgende evenement op de Haarlemse agenda staat. We gaan ons nu bezinnen op vervolgstappen."

Wienen wil met andere Noord-Hollandse gemeentes om tafel om de mogelijkheden voor een strenger lachgasbeleid te verkennen."Eén van de opties is dat we gaan kijken hoe we dit op lokaal niveau aan kunnen pakken. We kunnen onderzoeken hoe we de verkoop aan banden kunnen leggen of het bezit van lachgas strafbaar kunnen maken."

De burgemeester benadrukt wel dat hij denkt dat dit lastig wordt om juridisch voor elkaar te krijgen.