Mensen die lachgas willen gebruiken of verhandelen, zijn niet welkom op het Haarlemse Bevrijdingsfestival. De organisatie laat aan NOS weten dat lachgas ten strengste verboden is.

In Haarlem werden partijen die een aanvraag deden voor de verkoop van ballonnetjes allemaal geweigerd. "Het festival moet lachgasvrij worden", zo hebben de gemeente en organisatie besloten. Er wordt daar door beide partijen op gecontroleerd.

Overigens blijkt uit de rondgang van de NOS langs de veertien Bevrijdingsfestivals dat vrijwel de meeste organisaties het gas verbieden.

Tegelijkertijd gaan niet alle festivals even ver in hun verbod op lachgas. Zo worden bezoekers in Almere bij gebruik het terrein af gezet, terwijl ze er in Roermond niet specifiek op gaan controleren. Hoewel het gebruik van lachgas in Nederland legaal is, mogen de organisaties zelf beslissen hoe ze omgaan met lachgas op het terrein.

Vorig weekend, op Koningsdag, rukten ambulances nog tientallen keren uit omdat mensen onwel waren geworden door lachgas. De lachgasballonnen werden onder meer in Amsterdam veel verkocht.