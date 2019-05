De Kruising van de Kick Smitweg met de Oudeweg in Haarlem zorgt voor de gevaarlijkste verkeerssituatie van Noord-Holland. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws met regionale partners onder de noemer Meldpunt Onveilig Verkeer.

Er kwamen 11 meldingen over deze oversteekplaats binnen en daar werd in totaal 325 keer op gestemd. Over de Oudeweg werd sowieso veel geklaagd, want ook de kruising met de Nijverheidsweg kreeg vijf meldingen.

Ter vergelijking: de tweede meest gevaarlijke verkeerssituatie, in Heerhugowaard, kreeg 173 stemmen.

Naast Haarlem zijn de onveiligste verkeerssituaties in Heerhugowaard, Alkmaar, Wormerveer, Beverwijk en Volendam.

Verantwoording cijfers

NH Nieuws heeft - samen met de andere regionale omroepen - in de periode van 8 tot en met 22 april onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid. Het publiek kon zelf op een interactieve kaart aangeven waar zij vonden dat het onveilig of zelfs gevaarlijk was in het verkeer.

In totaal ontving het Meldpunt Onveilig Verkeer 1.878 meldingen en werd 7.944 keer gestemd.

Niet elke melding is gecontroleerd en dus kunnen er wat onjuistheden in zijn geslopen. Globaal gezien verandert dat weinig aan de uitslag.