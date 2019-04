Op Koningsdag in Haarlem is niet weinig te beleven: er zijn 126 optredens in de stad en er is 7.200 vierkante meter aan vrijmarkt te vinden. Dit is wat je moet weten over het feest.

Vrijmarkten

Er vinden veel vrijmarkten plaats in Haarlem, wat samen voor 7.200 vierkante kilometer aan kleedjes en kraampjes zorgt. De georganiseerde markten zijn te vinden in het Kenaupark (start 7.00 uur) en de Neptunusstraat (start 09.00 uur) en op het Oranjeplein (vanaf 09.00 uur) en het Theemsplein (vanaf 10.30 uur).

Daarnaast is het op veel locaties toegestaan om zelf kleedjes neer te leggen, van 07.00 tot 17.00 uur. Zo mag dat bijvoorbeeld in de binnenstad tussen de Leidsevaart, de Singels, het Spaarne en de Vesten. Op sommige locaties in de binnenstad zijn kleedjes niet toegestaan.

Vervoer en bereikbaarheid

Er zijn een aantal wegen afgesloten in Haarlem. Daarnaast is centrum is niet toegankelijk met de auto en met de fiets.

Auto

Auto's mogen het centrum niet in. Er mag niet gratis geparkeerd worden. Verder is de Raamvest is afgesloten en ook de toegangswegen naar de wijk Vijfhoek. Van 11.00 tot 24.00 uur is de Smedestraat afgesloten. Tussen diezelfde tijdstippen zijn ook de noordelijke gedeeltes van de Kleine Houtstraat en de Lange Veerstraat afgesloten voor auto's.

Fiets

In het centrum van de stad mag niet gefietst worden. Daarom tipt de gemeente de diverse stallingen rondom de stad. Zo is er een fietskelder bij Haarlem CS en een fietsflat bij het Kennemerplein. In het centrum zijn er fietsenstallingen bij de hoek bij de Grote Markt en op de Botermarkt. Ook bij de Tempeliersstraat en Jacobijnestraat zijn stallingen.

Openbaar vervoer

Haarlem is goed te bereiken per trein en bus. De treinen rijden volgens de Oranjedienstregeling. De NS zet langere en extra treinen in.

Feesten en activiteiten

Er zijn elf podia te vinden in de stad waar officiële optredens zijn geprogrammeerd. Zo is er vanaf 15.00 uur muziek op het Hortus Plein, vanaf 10.30 uur op het Theemsplein en vanaf 12.00 uur op het Prinsenhof. Volgens de website van Koningsdag Haarlem zijn er in totaal 126 optredens.

In het Kenaupark is naast de vrijmarkt ook een podium, een bar en foodtrucks. Op de Grote Markt staat de Haarlemse Kermis.

Daarnaast wordt Koningsdag flink in de buurten en in de straten gevierd. Zo is er op de Nieuwe Groenmarkt het feest Je Suis D’Orange. Er treden dj’s op, er is een Karaoke Booth en er is de hele middag een stille disco. Voor kinderen zijn er ook activiteiten, zoals een poppenkast en een voorleestheater. Andere buurtfeesten vinden plaats op het Nieuwe Kersplein, het Da Vinciplein en de Neptunusstraat.

In de Grote- of St-Bavokerk wordt een gratis toegankelijke Zing-In georganiseerd van 10.00 tot 11.30 uur. Onder andere het Haarlems Symfonisch Blaasorkest en het theaterkoor Blue Moon zijn te horen.