De burgemeester van Haarlem heeft terecht een verzoek van de Hells Angels afgewezen om de sluiting van hun clubhuis op te heffen, oordeelt de Raad van State woensdag.

Burgemeester Jos Wienen sloot in januari 2017 het pand van de Hells Angels na een inval in hun clubhuis, waarbij onder meer drugs werd aangetroffen. Een half jaar later vroeg de Haarlemse chapter van de motorclub om de sluiting op te heffen.

Dit verzoek werd afgewezen door de burgemeester. Volgens de burgemeester kon de sluiting van het pand pas na twee jaar worden opgeheven. Als deze opheffing eerder zou plaatsvinden, kon de openbare orde worden verstoord.

De Hells Angels kwamen tegen deze weigering in hoger beroep, maar de rechtbank gaf de burgemeester in juli 2018 gelijk. De Raad van State oordeelt woensdag dat deze uitspraak in stand blijft.