De huurprijzen in de vrije sector in Haarlem zijn het eerste kwartaal van 2019 flink duurder geworden. Het gaat om een stijging van 11 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.

Dit blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van cijfers die verhuursite Pararius woensdag heeft gepubliceerd.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter in Haarlem was het eerste kwartaal 18,98 euro per maand. In het eerste kwartaal van 2018 lag dit aantal nog op 17,08.

Haarlem, Schiedam en Zeist zijn de steden met de grootste prijsstijgingen. Landelijk is er sprake van een gemiddelde stijging van 5 procent ten opzichte van 2018. Het is voor het eerst in 3,5 jaar dat de gemiddelde prijsstijging onder de 5 procent uitkomt.