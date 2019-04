De politie heeft donderdagochtend een 35-jarige man aangehouden zonder vaste woon- of verblijfplaats voor een inbraak in een horecagelegenheid aan de Fonteinlaan in Haarlem.

Rond 2.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een inbraakalarm dat in meerdere zones afging. Bij aankomst zagen zij de man wegrennen in de richting van een fietspad.

De man kon later worden aangehouden bij een paar bosjes op de Dreef. In zijn jas en een tas die hij tijdens zijn vlucht had laten vallen, werden spullen uit de horecagelegenheid aangetroffen.

Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.