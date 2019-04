Haarlem verandert in april en mei in een bloemenstad tijdens Haarlem bloeit. Het Bloemencorso van de Bollenstreek trekt zaterdag naar de stad en er zijn veel evenementen en activiteiten die allemaal met bloemen te maken hebben. Een overzicht van het programma en alle activiteiten in de stad.

Het Bloemencorso vindt voor de 72ste keer plaats in de Bollenstreek. Het thema van de versierde praalwagenoptocht is dit jaar Changing World.

Op zaterdagavond rond 21.00 uur rijdt het Bloemencorso van de Bollenstreek via de N208 Haarlem binnen. De praalwagens vertrekken vanuit Noordwijk en leggen een route van 40 kilometer af. Rond 21.30 rijden de wagens (circa twintig praalwagens en dertig andere wagens) verlicht het centrum van Haarlem binnen.

Route Bloemencorso

De route start zaterdag om 9.15 bij de vuurtoren in Noordwijk. Via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede trekt de optocht naar Haarlem.

In Haarlem rijden de wagens het centrum in via de Herenweg, Wagenweg, Houtplein, Gasthuisvest, Turfmarkt, Gedempte Oude Gracht, Verwulft en het Raaks, waar de tocht rond 22.00 uur eindigt. Zondag zijn de wagens te bekijken op de Gedempte Oude Gracht.

Om 16.30 uur start er ook een fietsend Kindercorso vanaf de Prinsenhof. Kinderen kunnen van tevoren komen om hun fiets te versieren. De route van deze tocht loopt vanaf de Prinsenhof naar de Grote Markt en via de Grote Houtstraat en Gedempte Oude Gracht weer terug naar het Prinsenhof.

Bloemenweekend

Het hele weekend staat in het teken van bloemen. Zaterdag kunnen bezoekers in de binnenstad met een Flower Bus op de foto. 's Avonds is er de Zonta Walk Haarlem, een avondwandeling van drie kilometer door de historische straatjes van de stad. Op twaalf locaties treden artiesten op.

Op de Prinsenhof is een podium met acts en muziek voor kinderen. Ook is er 's avonds een parade van Je Suis Energy door de binnenstad met muziek en straattheater.

Op zondag kunnen bezoekers de praalwagens bekijken op de Gedempte Oude Gracht. Daar is ook een markt, straattheater en live muziek. Ook zijn er de hele dag activiteiten voor kinderen, zoals een draaimolen en een trampoline. 's Middags worden er door Haarlemse Bloemenmeisjes bloemen uitgedeeld in de binnenstad.

Het hele weekend vindt in de Haarlemmer Kweektuin een Voorjaarsmarkt plaats voor tuinliefhebbers. Er zijn veel planten, kruiden en zaden te koop en allerlei tuingerelateerde zaken. De focus ligt op duurzaamheid. Voor kinderen worden er speurtochten georganiseerd en zijn er knutselactiviteiten.

Tassen vol Hollandse tulpen. (Bron: ANP)

Sint Bavo en exposities

De Nieuwe Bavo Kathedraal vormt het middelpunt van de bloeiende stad. In de kathedraal zijn duizenden bloemen te zien, dit weekend voor het laatst. De bloemen zijn geschikt door studenten en docenten van diverse Nederlandse opleidingen bloemsierkunst. Er worden verschillende rondleidingen en concerten gegeven. Ook zijn er activiteiten voor kinderen. De kathedraal is ook vrijdagavond 12 april open.

Verschillende musea in Haarlem besteden aandacht aan bloemen en ander groen. In het Teylers Museum is een overzichtstentoonstelling van de botanische kunstenaars Franz en Ferdinand Bauer. De botanische tekeningen van deze broers zijn nog nooit eerder in Nederland te zien geweest en komen onder meer uit de collecties van het Naturhistorisches Museum in Wenen en het Natural History Museum in Londen.

Ook staat het Frans Hals museum in bloei. Diverse kunstenaars hebben uitbundige en subtiele boeketten verwerkt in de tentoonstellingen.

In het Museum Haarlem is een pop-up expositie over de bloemenindustrie in Haarlem. Wie wat meer over de bloembollencultuur wil weten kan naar het Archeologisch Museum Haarlem gaan voor een overzichtstentoonstelling.

Daarnaast zijn diverse etalages in de stad versierd met bloemen.