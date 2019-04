De politie heeft donderdagavond in een bedrijfspand aan de Palletweg in Haarlem een hennepdrogerij aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden.

De politie deed donderdagavond onderzoek in de woning naar aanleiding van tips over een sterke hennepgeur uit het pand. In het pand hingen 87 planten te drogen.

Ook werden er geknipte henneptoppen aangetroffen in twee plastic vuilniszakken. De hennep is door de politie in beslag genomen.

De mannen, twee Haarlemmers van 36 en 39 jaar oud, zijn overgebracht naar het politiebureau.