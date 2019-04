Haarlems burgemeester Jos Wienen heeft de coffeeshop aan de Haarlemse Zomervaart die in de nacht van dinsdag op woensdag werd beschoten, gesloten.

In een persbericht zegt hij geschrokken te zijn en noemt hij het schietincident 'een ernstige verstoring van de openbare orde'.

"Het is nog niet duidelijk wat de motieven zijn, maar dit is een ernstige inbreuk op de openbare orde en brengt bewoners en voorbijgangers in gevaar."

Woensdagochtend werden er in het rolluik voor coffeeshop Sandman enkele kogelgaten ontdekt. Verderop werden kogelhulzen gevonden.

Ook de woning boven de coffeeshop, waar de eigenaar woont, was door meerdere kogels geraakt. In het raam werden vijf kogelgaten aangetroffen.

Coffeeshop aan Byzantiumstraat eerder al beschoten

"Gelet op de ernst van de feiten heb ik besloten de coffeeshop op dit moment te sluiten. Ik blijf in nauw overleg met de politie over de achterliggende motieven van deze en eerdere beschietingen en over nader te zetten stappen", verklaart Wienen.

Met eerdere beschietingen doelt hij op de gebeurtenissen bij de coffeeshop in de Haarlemse Byzantiumstraat, die in korte tijd twee keer werd beschoten. Ook die coffeeshop moest de deuren tijdelijk sluiten.