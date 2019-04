Een woning en een coffeeshop aan de Zomervaart in Haarlem zijn in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Hierbij raakte niemand gewond.

Dit gebeurde rond 3.35 uur, meldt de politie via Twitter. De woning bevindt zich boven de coffeeshop. In het rolluik van de coffeeshop en in het raam van de woning zaten meerdere gaten. Ook vond de politie meerdere hulzen.

De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. Het recherche doet onderzoek naar het incident en komt graag in contact met getuigen.

Haarlem is in de afgelopen maanden vaker opgeschrikt door schietpartijen bij coffeeshops. Vorige maand werd in de Byzantiumstraat een coffeeshop voor de tweede keer in relatief korte tijd beschoten.