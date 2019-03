De gemeente Haarlem gaat het nieuwe type fietspad, wat voor een deel al aangelegd is op de Rijksstraatweg in Haarlem, uitbreiden. Dit is besloten naar aanleiding van de veelal positieve reacties van inwoners op de proef met dit nieuwe wegdek.

Dit laat de gemeente vrijdag weten. Veel inwoners dienden klachten in vanwege boomwortels die door het asfalt omhoog kwamen, waardoor het wegdek stuk ging.

Na een tip van de Fietsersbond heeft de gemeente op de Rijksstraatweg geëxperimenteerd met platen van gewapend beton, die aan elkaar verbonden zijn met een rubberen staaf. Deze platen zorgen voor een grote druk op boomwortels waardoor ze niet meer door het wegdek heen komen.

Mensen konden via de website van de gemeente laten weten wat zij van het nieuwe type fietspad vonden. Het is voor het eerst dat de gemeente het mogelijk maakt om feedback achter te laten. Uit de resultaten blijkt dat de mensen over het algemeen positief reageren.

Ongeveer een jaar geleden startte de gemeente met de proef. Het is de bedoeling dat de andere stukken van de Rijksstraatweg nu ook voorzien gaan worden van het nieuwe type fietspad.

Welke delen van de weg worden aangepakt en wanneer dit gerealiseerd gaat worden, is nog onbekend, laat de procesmanager van de gemeente in een verklaring weten.