Viskraam Balk Visch aan 't Spaarne is voor Haarlemmers al meer dan zeventig jaar een begrip voor een haring of een kabeljauw, maar de kraam dreigt zijn plek te verliezen door het nieuwe vergunningbeleid van de gemeente. De eigenaren zijn bang dat ze op termijn de tent zelfs moeten sluiten.

Viskramen zoals Balk moeten in het nieuwe jaar vechten om een plek voor enkele jaren. "Dan kunnen we een tijdelijke vergunning krijgen van drie of vijf jaar. Dat is nog niet duidelijk. Dat de gemeente Haarlem onze vergunning mogelijk afpakt valt rauw op ons dak", aldus de huidige eigenaar Philip van den Heuvel.

Samen met zijn vrouw Chantal is hij veertien jaar in de viskraam aan het werk en het doel was dat hun kinderen de zaak zouden overnemen. Maar dat is nu nog maar de vraag. Van den Heuvel baalt van de situatie: "Die onzekerheid over onze toekomst, dat geeft stress en slapeloze nachten."

'De oude Balk' begon vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn kraam aan het Spaarne en sindsdien weet Haarlem de zaak te vinden voor een verse haring met uitjes.

'Duizend mensen tekenen petitie voor behoud viskraam'

Duizend mensen hebben volgens de huidige eigenaar Van den Heuvel een petitie ondertekend voor behoud van de karakteristieke viskraam.

"Aan de ene kant voelen we ons moedeloos, maar de steun van onze klanten geeft ons juist kracht om door te gaan", vertelt Philip voor de camera van NH Nieuws. "Fantastisch hoe iedereen ons wil helpen door de petitie te tekenen. We blijven met de gemeente in gesprek over onze toekomst."