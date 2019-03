De gemeente Haarlem gaat geen collectieve verzekering afsluiten voor AED's die in de openbare ruimte hangen. Volgens wethouder Marie-Thérèse Meijs is dit te duur.

Winkeliers en particulieren hangen de hartreanimatie-apparaten steeds vaker op, waardoor de dekking voor snelle hulpacties in de stad groter wordt. Maar bij sluitingstijd worden ze naar binnen gehaald en zijn de AED's dus niet meer inzetbaar bij noodgevallen.

Ook particulieren die samen met buren een AED aan de muur hangen, worden geconfronteerd met onverzekerbare situaties, terwijl de apparaten vernield worden of gestolen.

Wethouder Meijs kon donderdagavond in de raadsvergadering bij een motie van de Actiepartij niet aangegeven hoe duur een dergelijke verzekering is. Maar ze zet liever in op een budget voor vervanging van openbaar toegankelijke AED's in geval van schade of diefstal.

De meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad ging hiermee akkoord.