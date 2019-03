In Haarlem gelden vanaf 1 mei nieuwe regels voor huiseigenaren, waardoor het minder makkelijk wordt om een woning te verbouwen of te verhuren.

Een belangrijke wijziging is dat straks in een aantal wijken een vergunning nodig is voor het verbouwen van zelfstandige woningen tot onzelfstandige woonruimten (kamerverhuur).

Ook komen er regels voor het splitsen van huizen in meerdere zelfstandige appartementen.

De vergunning wordt alleen afgegeven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De woningen moeten bijvoorbeeld aan geluidseisen voldoen en de aanvrager moet zelf zorgen voor voldoende ruimte voor auto- en fietsparkeerplekken.

In veel buurten wordt geen vergunning meer verstrekt

In de Frans Halsbuurt, Transvaalbuurt, Indische buurt Zuid en Noord, Leidse buurt, Rozenprieel, Scheepmakerskwartier en Amsterdamse buurt worden helemaal geen vergunningen verstrekt voor het omvormen van woningen.

In deze buurten is de druk op de leefbaarheid volgens de gemeente zo hoog opgelopen, dat in ieder geval tot juli 2021 geen vergunningen worden afgegeven.

Gemeente wil leefbaarheid buurten vergroten

Tot slot wordt het verplicht om tijdelijke vakantieverhuur te melden op de website van de gemeente Haarlem. Het is toegestaan om 30 nachten per jaar een woning te verhuren aan 4 volwassenen en 2 kinderen onder de 16 jaar per nacht.

De reden van de invoering van de regels is om leefbaarheid in de buurten te vergroten.