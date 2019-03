Twee Haarlemmers van 46 en 34 jaar zijn gisteren op de Johan Wagenaarlaan aangehouden na een achtervolging met de politie. Zij worden verdacht van diefstal uit een bedrijfswagen op de Crayenesterlaan.

Agenten hadden de twee dieven al eerder in de smiezen op de Vijverlaan. Echter, toen de politie de twee Haarlemmers langs de kant van de weg had gemaand, reden ze met volle vaart weg. De politie zette als antwoord hierop de achtervolging in.

Op de Johan Wagenaarlaan werden de twee dieven klemgereden. De 46-jarige Haarlemmer probeerde het nog op een lopen te zetten, maar was niet snel genoeg om aan de politie te ontkomen.

In de auto van de verdachten lag een lading gereedschap. De politie vond meer gereedschap dan de man die aangifte heeft gedaan kwijt was. Zo lagen er in de auto ook een nietpistool en een multitool, waarvan de rechtmatige eigenaar nog spoorloos is.