De gemeente Haarlem hanteert vanaf 1 mei nieuwe regels voor wijzigingen aan bestaande woningen.

Dit meldt de gemeente donderdag. De regels staan in de aangepaste Huisvestigingsverordening.

De gemeente laat weten dat ze het belangrijk vindt dat er voldoende woningen beschikbaar zijn, maar wil aandacht houden voor leefbaarheid. Een voorbeeld van nieuwe woningen creëren is het zogenaamde 'bouwkundig splitsen' van woningen.

"Om er voor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de kleinere eengezinswoning en de leefbaarheid in vooroorlogse buurten, zijn nieuwe regels opgesteld over hoe we omgaan met bestaande woningen", is te lezen op de gemeentewebsite.

Vanaf 1 mei is voor bepaalde gebieden in Haarlem een vergunning nodig voor het omzetten van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte en voor het zogenaamd 'bouwkundig splitsen' van een woning.

De buurten waar helemaal geen vergunning hiervoor wordt verstrekt, zijn Frans Halsbuurt, Transvaalbuurt, Indische buurt Zuid en Noord, Leidse buurt, Rozenprieel, Scheepmakerskwartier en Amsterdamse buurt. De druk op de leefbaarheid op deze locaties ligt volgens de gemeente zo hoog, dat er tot juli 2012 geen vergunningen verschaft worden.

Ook moeten inwoners van Haarlem vanaf 1 mei het op de website van de gemeente melden als ze hun woning tijdens vakantie tijdelijk verhuren.