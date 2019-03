Haarlem gaat zich inzetten om snel minder dubbeldekkers te laten rijden in de stad, dat heeft wethouder Robbert Berkhout toegezegd. Vanaf augustus rijden er ook geen acht maar zes bussen per uur van de gewraakte lijndienst 346 tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid.

Ruim veertig bewoners van onder andere de Rustenburgerlaan en de Tempeliersstraat hoorden donderdag deze toezegging aan bij de commissievergadering van de gemeenteraad.

Tot nu toe liet de gemeente weten er niets aan te kunnen doen, omdat de concessie aan vervoersbedrijf Connexxion voor langere tijd is vastgelegd. Maar dat wordt aanbesteed door Vervoersregio Amsterdam en Provincie Noord-Holland en in dat overleg heeft Haarlem tot nu toe weinig tot geen zeggenschap gehad.

Wethouder Berkhout wil in overleg met de bewoners kijken wat er mogelijk is in de huidige concessie. De Haarlemse politiek is zich ervan bewust dat het een complexe materie is.