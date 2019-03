De veertienjarige jongen die is aangehouden voor de brand in het Haarlem College is een leerling van de school. Dat bevestigt directeur Marc Teulings aan NH Nieuws.

De leerling was in de war, aldus de directeur. "We kennen hem nog niet zo lang en wisten wel dat hij meer begeleiding nodig had. We waren daar volop mee bezig, maar daar komt dan dit tussen. Dat is heel spijtig", zegt Teulings.

Dinsdagochtend rond 11.00 uur stak de leerling in twee toiletruimtes op de eerste en tweede etage een prullenbak in brand. Vermoedelijk had hij het idee dat zijn eerste poging niet geslaagd was waarna hij naar de toiletten een etage hoger ging om daar een nieuwe poging te wagen.

Leerlingen van het Haarlem College die woensdag thuis zaten na de brand van dinsdag, kunnen donderdag weer naar school. Met uitzondering van een aantal lokalen in de buurt van de brandhaarden is de school gewoon bruikbaar.

De brandjes hebben flinke rook- en roetschade veroorzaakt. De politie deed ook woensdag nog onderzoek naar de precieze toedracht. "In verband met het onderzoek en de schoonmaak- en herstelwerkzaamheden hebben we dinsdagavond besloten de deur dicht te houden, maar donderdag zijn we weer gewoon open", vertelt Teulings.