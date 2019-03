De ziekenhuizen in Haarlem en Beverwijk behoren tot de goedkoopste ziekenhuizen in de provincie Noord-Holland om te parkeren. Ook zijn het de enige ziekenhuizen in de provincie waarbij de tarieven zijn gestegen in vergelijking met vorig jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van betalingsplatform Kortingscode.nl. Zij onderzoeken sinds 2017 jaarlijks de parkeerprijzen van negentig ziekenhuizen in Nederland.

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem hanteert een uurtarief van 1,80 euro. Slechts vijf ziekenhuizen in de provincie zijn op dat gebied goedkoper. Vorig jaar was het nog goedkoper om hier te parkeren, toen bedroeg het uurtarief namelijk 1,20.

Het dagtarief is daarentegen wel gedaald, van 13,38 euro per 24 uur in 2018 naar 8,50 euro per etmaal in 2019.

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft het op één na goedkoopste uurtarief van de hele provincie. Het dagtarief is in een jaar tijd ook verhoogd, van 6 naar 7 euro.