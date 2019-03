Burgemeester Jos Wienen van Haarlem leeft, sinds hij op 6 september vorig jaar te horen kreeg dat hij zwaar bedreigd wordt, nog steeds met zware veiligheidsmaatregelen. Een terugblik op het afgelopen half jaar.

Uit welke hoek de dreigementen komen, die de burgemeester in september ontving, is een half jaar later nog steeds onduidelijk. De burgemeester zegt zelf ook niet te weten wie erachter zit.

De eerste, voor het publiek zichtbare, veiligheidsmaatregelen rondom de burgemeester worden in de tweede week van september duidelijk. Zijn huis in het centrum van Haarlem wordt dag en nacht bewaakt. Politie surveilleert door de straat en rond het huis zijn beveiligingscamera's opgehangen.

Op zondag 16 september doet Wienen mee aan de City Swim in Haarlem. Tijdens de zwemtocht zwemt er voortdurend een agent aan zijn zijde mee. Bij de finish staat Wienen de pers te woord en spreekt dan voor het eerst over de veiligheidsmaatregelen.

Twee weken later, op woensdag 3 oktober staan er zwaarbewapende agenten rond het stadhuis van Haarlem aan de Grote Markt. Agenten in burger houden alles goed in de gaten. De beveiliging rondom Jos Wienen lijkt flink opgeschroefd. En dat zal de daarop volgende dagen ook zo blijven.

Privé-leven moet hij voortzetten in safehouse

Ambtenaren die zich niet op het gemak voelen in het stadhuis, mogen elders werken. Wienen probeert zijn afspraken in zijn agenda, zo goed als dat kan, na te komen.

Zijn privé-leven moet hij voortzetten in een safehouse, zijn eigen huis is op dat moment niet veilig genoeg meer.

Haarlemmers steken burgemeester hart onder de riem

De Haarlemmers schrikken van de zware beveiliging van hun burgemeester, maar leven vooral met hem mee. Op zondag 14 oktober komen honderden Haarlemmers naar de Grote Markt komen om Wienen een hart onder de riem te steken.

Een gebaar dat hij ontzettend waardeert, hij spreekt de menigte even toe vanaf het bordes van het stadhuis.

Wienen ontvangt Machiavelli-prijs in Den Haag



Nog steeds wordt Jos Wienen zwaar beveiligd. In februari ontvangt hij in Den Haag de Machiavelli-prijs. Die onderscheiding wordt toegekend aan diegene die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie.

Wienen ontvangt de prijs en staat daarbij symbool voor alle bedreigde burgemeesters in Nederland. Naast Wienen krijgen ook andere burgemeesters met bedreigingen te maken.

"Ik voel mij extra gemotiveerd omdat ik mij realiseer dat het belangrijk is dat we in onze samenleving niet geregeerd worden door grote monden en geweldbedreigingen maar door de rechtstaat", sprak Wienen tijdens het evenement.