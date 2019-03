De gemeente Haarlem gaat een plan maken om het openbaar groen en de speelplekken in Meerwijk te verbeteren. Maandag gaf wethouder Merijn Snoek het startsein voor een nieuwe campagne, waarin bewoners wordt gevraagd om mee te denken over de plannen.

Volgens de gemeente is de wijk toe aan groot onderhoud omdat veel wegen en stoepen zijn verzakt. In de toekomst wil de gemeente meer groen en water gaan aanleggen en de riolering in de wijk verbeteren.

Het plan wordt naar verwachting in september door de gemeenteraad vastgelegd, waarna er een ontwerp zal worden gemaakt. De uitvoering van de plannen start waarschijnlijk in 2021.

Omwonenden kunnen tot 31 maart hun gedachten delen via een ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci of via de website van het project.