In de Slachthuisbuurt in Haarlem komt het omstreden appartementencomplex New Harlem met zestig woningen. Het is omstreden omdat projectontwikkelaar Hoorne Vastgoed tegen de regels in geen parkeerplaatsen bouwt voor de nieuwe bewoners.

De nieuwe bewoners in de hoek Schalkwijkerstraat, Byzantiumstraat en Vijfhuizerstraat zijn volgens Hoorne jonge afgestudeerde professionals die liever geen auto in bezit zouden willen hebben.

De ontwikkelaar biedt ze vier deelauto's aan en de huurders tekenen ervoor dat ze geen recht op parkeervergunningen en bezoekerschijven krijgen.

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad stemt ermee in dat van de geldende parkeernormen voor nieuwbouw mag worden afgeweken. De woningnood is zo groot in Haarlem dat juist deze huurwoningen er zo snel mogelijk moeten komen. Het project New Harlem moet van deze meerderheid gezien worden als een experiment.

Tegenstanders denken dat huurders toch voertuigen aanschaffen

Tegenstanders voorzien dat de nieuwe huurders toch auto's kopen of leasen en dat ze deze voertuigen, bij gebrek aan eigen parkeerplaatsen, in de Slachthuisbuurt gaan proberen weg te zetten. Misschien zijn er dan tientallen parkeerplaatsen nodig, en volgens de normen nog eens zo'n achttien voor bezoekers.

En laat dit deel van de Amsterdamse Buurt nou juist al enorme parkeerproblemen kennen. Hoorne Vastgoed komt goedkoop weg, menen de tegenstanders, terwijl de rekening in de omliggende straten komt te liggen.

Wethouder Floor Roduner heeft donderdagavond toegezegd dat er een onderzoek komt in de buurt naar nieuwe parkeeroverlast en hij moet van de gemeenteraad de vinger aan de pols houden.