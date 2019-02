Voor Haarlemmers ligt een half miljoen euro klaar voor het volledig aardgasvrij maken van hun woning. Per huis komt ruim 3.500 euro beschikbaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft woensdag laten weten het bedrag eenmalig beschikbaar te stellen voor dit doel. De gemeenteraad heeft eerder al aangegeven hierachter te staan. Bij deze subsidie geldt 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Als het half miljoen op is, komt er geen geld meer bij. Na publicatie in het gemeenteblad gaat de subsidie in en aanvragen kunnen worden geweigerd als het geld op is. Dit om te voorkomen dat de gemeente meer geld kwijt is aan dit initiatief. Verwacht wordt zo'n 135 aanvragen te kunnen honoreren.

Woningbezitters kunnen maximaal 3.000 euro krijgen plus een bedrag van 687 euro voor het verwijderen van de aansluiting op het aardgasnet. De gemeente hoopt inwoners te stimuleren het aardgas de deur uit te doen en over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp. De subsidie is een aanmoediging. De werkelijke ombouwkosten vallen hoger uit.

Overigens kunnen huurders en eigenaren van woningen in Haarlem ook gratis advies krijgen van een energiecoach en biedt de gemeente een duurzaamheidslening aan, meldt het stadsbestuur. Die lening is te combineren met de subsidie.