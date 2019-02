In een woning aan de Geweerstraat in Haarlem is maandagochtend een grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kenenmerland zegt tegen NU.nl dat de bewoners zijn geëvacueerd.

De brand woedde op de tweede etage van het pand, en is volgens de woordvoerder inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend, evenmin hoe groot de schade is.