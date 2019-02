Bij een grote verkeerscontrole in de Haarlemse Waarderpolder zijn vrijdagochtend al tien auto's in beslag genomen. De controle gaat nog door tot in de middag.

Als de auto's herkend worden door de ANPR-wagen, worden ze meegenomen naar de Veerplas voor een meer uitgebreide controle. Aan de controle werken naast de politie ook de belastingdienst en controleurs van de gemeente Haarlem mee.

De in beslagen genomen auto's zijn onder meer gepakt op vergunningen die niet in orde zijn. Ook werd een auto in beslag genomen omdat de bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur zat.

De eindresultaten worden op een later moment bekendgemaakt.